Все оружие мира: сколько тратят на армию и вооружение США, Китай, Саудовская Аравия и Украина (видео)

Тенденции к тотальному вооружению сохраняются во всем мире.

Военные расходы планеты в 2017 году достигли рекорда со времен "холодной войны". Всего на вооружение и потребности армий мира было потрачено около $1,73 триллиона. Таким образом, на каждого человека на Земле приходится $230 таких расходов.

Лидером рейтинга по расходам остаются США – $610 миллиардов, около трети от глобальной суммы. На втором месте - Китай с почти втрое меньшей суммой. На третьей позиции – Саудовская Аравия, которая потратила в 2017 году более $69 миллиардов.

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Россия выбыла из тройки лидеров и резко сократила расходы на армию и вооружение. Украина в 2017 году потратила на оборону $3,65 миллиарда – почти на 9% больше, чем в 2016-ом. По оценкам экспертов, рост расходов на оборону связан с увеличением количества горячих точек на планете, а также обострением отношений между глобальными игроками.