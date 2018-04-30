На Донбассе стартует операция Объединенных сил: созданы две группировки войск

Группировки Объединенных сил для проведения операции по обеспечению отражения и сдерживания вооруженной агрессии РФ готовы.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев заявил о создании на Донбассе двух оперативно-тактических группировок с соответствующим комплектом воинских частей и подразделений и резервов для проведения соответствующей операции.

Об этом он заявил во время доклада президенту Украины Петру Порошенко в рамках его совещания с руководителями силовых ведомств.

Наев отметил, что в соответствии с утвержденным замысла применения Объединенных сил завершено планирование этой операции. «Приняты в подчинение определенные силы и средства и создана соответствующая группировка войск для ведения операции в составе двух оперативно-тактических группировок с соответствующим комплектом воинских частей и подразделений и резервов», - сказал он.

Читайте такжеПорошенко подвел итоги АТО на Донбассе

Также, по его словам, созданы системы управления группировок Объединенных сил и организовано взаимодействие с органами управления других составляющих сил безопасности и обороны, военно-гражданскими администрациями в Донецкой и Луганской областях.

«Группировки Объединенных сил для проведения операции по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях готовы», - сообщил Наев.

В свою очередь, командующий АТО Михаил Забродский сообщил, что штабом проведена соответствующая работа по завершению формата АТО. «Военные части и подразделения ВСУ, другие составляющие сил обороны, которые передаются в состав группировки Объединенных сил, способны выполнять задачи по назначению», - подчеркнул он.