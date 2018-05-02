Бывший врач Трампа заявил, что писал справку о его здоровье под диктовку

Речь идет о справке, которую тогда еще кандидат на пост американского президента Дональд Трамп обнародовал в сентябре 2016 года.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании 2016 года сам надиктовал справку о «блестящем состоянии» своего здоровья.

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Об этом в интервью CNN заявил его бывший врач Харольд Борнстейн. «Он сам надиктовал все это письмо, я это письмо не писал. Я все придумывал по ходу дела», - сказал Борнстейн.

Речь идет о справке, которую тогда еще кандидат на пост американского президента Дональд Трамп обнародовал в сентябре 2016 года. В ней говорилось, что Трамп обладает «исключительным» здоровьем и будет «самым здоровым человеком, которого когда-либо избирали президентом США».

Борнстейн утверждает, что все документы о здоровье Трампа были впоследствии «украдены» из его офиса.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отметила, что Белый дом получил эти документы в установленном порядке.