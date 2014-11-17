Глава МИД Польши назвал "симметричным ответом" высылку польских дипломатов из РФ
Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына назвал решение российской власти "симметричным ответом".
Об этом сообщает польское агентство РАР.
Также министр заявил, что это решение "закрывает дело".
Одновременно Схетына отказался предоставить информацию о том, сколько польских дипломатов были вынуждены покинуть Россию и уехали ли они уже из страны.
Корреспондент Fakty TVN в России Анджей Зауха сообщил, что российский МИД вручил четырем польским дипломатом документ о том, что они должны покинуть Россию в течение 48 часов в минувшую пятницу, 15 ноября.
Он отметил, что публичное подтверждение российским министерством высылки дипломатов указывает на то, что Россия очень раздражена тем фактом, что ранее Польша выслала российских дипломатов из-за шпионского скандала.
Читайте такжеПольша может выслать из страны российских дипломатов из-за шпионского скандалаКак сообщал УНИАН, сегодня в МИД России заявили, что выслали ряд польских дипломатов из РФ в ответ на высылку российских дипломатов из Польши.
«Польская власть действительно сделала такой недружественный и ничем не обоснованный шаг. В связи с этим российской стороной приняты адекватные меры в ответ, и ряд польских дипломатов уже покинули территорию нашей страны за деятельность, которая несовместима с их статусом", - сообщили в МИД РФ.
Ранее Министерство иностранных дел Польши официально не подтверждало, но и не опровергало информацию о том, что заставило покинуть страну нескольких российских дипломатов, которые могли быть замешаны в шпионском скандале, о котором стало известно в октябре этого года.
Тогда Агентство внутренней безопасности (ABW) задержало работника польского Министерства обороны и юриста с польским и российским гражданством по подозрению в шпионаже в пользу России.
Польский МИД официально лишь подтвердил, что аннулировал аккредитацию для корреспондента российского агентства "Россия сегодня" Леонида Свиридова, которому тоже грозит потеря разрешения на пребывание в Польше. По неофициальной информации, журналиста подозревают в шпионаже.
Польские СМИ сообщали, что глава правительства Польши Эва Копач решила выслать российских дипломатов из страны без лишней огласки, чтобы не усиливать шпионский скандал.