Глава МИД Польши назвал "симметричным ответом" высылку польских дипломатов из РФ

Об этом сообщает польское агентство РАР.

Также министр заявил, что это решение "закрывает дело".

Одновременно Схетына отказался предоставить информацию о том, сколько польских дипломатов были вынуждены покинуть Россию и уехали ли они уже из страны.

Корреспондент Fakty TVN в России Анджей Зауха сообщил, что российский МИД вручил четырем польским дипломатом документ о том, что они должны покинуть Россию в течение 48 часов в минувшую пятницу, 15 ноября.

Он отметил, что публичное подтверждение российским министерством высылки дипломатов указывает на то, что Россия очень раздражена тем фактом, что ранее Польша выслала российских дипломатов из-за шпионского скандала.

Читайте такжеПольша может выслать из страны российских дипломатов из-за шпионского скандалаКак сообщал УНИАН, сегодня в МИД России заявили, что выслали ряд польских дипломатов из РФ в ответ на высылку российских дипломатов из Польши.

«Польская власть действительно сделала такой недружественный и ничем не обоснованный шаг. В связи с этим российской стороной приняты адекватные меры в ответ, и ряд польских дипломатов уже покинули территорию нашей страны за деятельность, которая несовместима с их статусом", - сообщили в МИД РФ.

Ранее Министерство иностранных дел Польши официально не подтверждало, но и не опровергало информацию о том, что заставило покинуть страну нескольких российских дипломатов, которые могли быть замешаны в шпионском скандале, о котором стало известно в октябре этого года.

Тогда Агентство внутренней безопасности (ABW) задержало работника польского Министерства обороны и юриста с польским и российским гражданством по подозрению в шпионаже в пользу России.

Польский МИД официально лишь подтвердил, что аннулировал аккредитацию для корреспондента российского агентства "Россия сегодня" Леонида Свиридова, которому тоже грозит потеря разрешения на пребывание в Польше. По неофициальной информации, журналиста подозревают в шпионаже.

Польские СМИ сообщали, что глава правительства Польши Эва Копач решила выслать российских дипломатов из страны без лишней огласки, чтобы не усиливать шпионский скандал.