Россия выслала ряд польских дипломатов
10:22, 17 ноября 2014Мир
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Россия выслала ряд польских дипломатов из страны в ответ на высылку российских дипломатов из Польши.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД России.
«Да, к большому сожалению, польская власть действительно сделала такой недружественный и ничем не обоснованный шаг. В связи с этим российской стороной приняты адекватные меры в ответ, и ряд польских дипломатов уже покинули территорию нашей страны за деятельность, которая несовместима с их статусом", - сообщили в МИД РФ.
Читайте такжеПольша имела основания выгнать российского журналиста - МИДРанее Польша выслала из страны нескольких российских дипломатов за деятельность, несовместимая с их статусом.
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