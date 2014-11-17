Россия выслала ряд польских дипломатов

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

«Да, к большому сожалению, польская власть действительно сделала такой недружественный и ничем не обоснованный шаг. В связи с этим российской стороной приняты адекватные меры в ответ, и ряд польских дипломатов уже покинули территорию нашей страны за деятельность, которая несовместима с их статусом", - сообщили в МИД РФ.

Читайте такжеПольша имела основания выгнать российского журналиста - МИДРанее Польша выслала из страны нескольких российских дипломатов за деятельность, несовместимая с их статусом.