Польша может выслать из страны российских дипломатов из-за шпионского скандала

Об этом в эфире телеканала TVP2 заявила премьер-министр Польши Эва Копач, передает Росбалт.

По ее словам, высылка дипломатов является "стандартной практикой" в ситуациях такого рода. Решение может быть принято сегодня. Число высылаемых дипломатов не уточняется.

Читайте такжеСикорский опроверг заявление о предложении Путина поделить УкраинуНа прошлой неделе польские СМИ сообщили, что по подозрению в шпионаже в пользу России задержаны высокопоставленный офицер из минобороны Польши, и юрист, имеющий польское и российское гражданство, который должен был стать депутатом сейма.

Кроме того, появлялись сообщения, что на фоне шпионского скандала Польша может выслать из страны не только российских дипломатов, но и граждан России, проживающих и работающих в Польше, а также российских журналистов.