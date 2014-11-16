Бжезинский: Путин пытается запугать Запад атомной войной

Об этом заявил известный политолог и советник нескольких президентов США Збигнев Бжезинский во время лекции в американском Центре стратегических и международных исследований, сообщает Польское радио.

«Идеология Путина находится «в полном расцвете». Россия начала мечтать о могуществе, основываясь на иллюзиях о своем величии», - заявил он.

Одним из путей к тому, чтобы вогнать Запад в "паралич" должно быть, по мнению Бжезинского, пробуждение реального страха перед возможным началом атомной войны.

"Напоминание миру о том, каким мощным ядерным арсеналом обладает Россия, сразу вызывает вопрос - не идем мы в сторону атомного конфликта? В последние десятилетия мы привыкли к мысли, что никто не стремится к атомному самоубийству, а сама игра этой картой - это как игра в русскую рулетку с пистолетом у виска", - отметил он.

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"Лично я связывал бы упоминание пакта Молотова-Риббентропа с дальними полетами российских самолетов в никуда. Это в последнее время является странным увлечением Путина. Его первой целью является запугивание Европы", - добавил Бжезинский.

По мнению политолога, главной целью России в Украине является создание таких внутренних проблем, которые приведут к ситуации, когда независимость перестанет быть рентабельной.

"Если независимость начнет ассоциироваться с непрекращающимися конфликтами, индивидуальными проблемами повседневной жизни, тогда появятся вопросы о живучести страны. Поэтому я считаю, что Путин решился на войну, которая будет продолжаться в форме непрерывных распрей", - заявил Бжезинский.

По его мнению, Украина должна "эффективно отбить у России желание" вести войну. Только это, как кажется Бжезинскому, может поставить крест на планах Путина.