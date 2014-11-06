Террорист Гиркин говорит, что путинский проект "Новороссия" провалился
02:48, 06 ноября 2014Политика
5 0
Российский кадровый военный и экс-командующий террористов на Донбассе Игорь (Стрелков) Гиркин считает, что Запад вместе с Украиной сыграли блестяще и стратегически победили Путина на Донбассе
Гіркін говорит, что путинский проект "Новороссия" провалился / Фото: УНИАН
Об этом он заявил в интервью, передает Еспресо.TV.
"Я считаю, что у них все получается более чем блестяще, именно у Запада, я не говорю об Украине, то есть у них все получается блестяще, они действуют стратегически - стратегически они выиграли ситуацию. Сколько мы бы не сбили их самолетов, вертолетов, сколько не подбили танков, не уничтожили нацгвардейцев, - стратегически мы проиграли.
Читайте такжеСтрелков пугает Путина скорым разгромом "Новороссии"
В результате - мы не под Киевом, а они - под Донецком. Это о чем говорит, о том, что стратегически мы операцию "Новороссия" проиграли", - сказал террорист Гиркин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter