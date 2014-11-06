Террорист Гиркин говорит, что путинский проект "Новороссия" провалился

Об этом он заявил в интервью, передает Еспресо.TV.

"Я считаю, что у них все получается более чем блестяще, именно у Запада, я не говорю об Украине, то есть у них все получается блестяще, они действуют стратегически - стратегически они выиграли ситуацию. Сколько мы бы не сбили их самолетов, вертолетов, сколько не подбили танков, не уничтожили нацгвардейцев, - стратегически мы проиграли.

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В результате - мы не под Киевом, а они - под Донецком. Это о чем говорит, о том, что стратегически мы операцию "Новороссия" проиграли", - сказал террорист Гиркин.