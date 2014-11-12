Норвежцы обнаружили у своих границ российский Су-34

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на норвежскую газету «Verdens Gang» со ссылкой на представителя министерства обороны страны капитана Бриньяра Стурдала.

«Российский истребитель ранее замечали и идентифицировали также у границ других стран НАТО. Однако это первый подтвержденный случай появления Су-34 на севере, вблизи воздушного пространства Норвегии», — подчеркнул Стурдал.

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Представитель Минобороны Норвегии пояснил, что самолет был обнаружен и сфотографирован 29 октября 2014 года. Пара дежурных истребителей F-16 была поднята на перехват неопознанных целей и обнаружила над Баренцевым морем у границ воздушного пространства норвежской провинции Финнмарк группу российских самолетов. Помимо известных норвежским военным стратегических ракетоносцев Ту-95МС и заправщика Ил-78, в группе обнаружился и Су-34.

Ранее сообщалось, что в 2014 году российские самолеты Су-34 отрабатывали полеты в арктической зоне, в том числе достигали Северного полюса.

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Многофункциональный ударный самолет (истребитель-бомбардировщик) Су-34 создан на базе глубокой переработки конструкции перехватчика Су-27. Предназначен для нанесения высокоточных ударов по наземным и надводным целям. Самолет производится на Новосибирском авиационном заводе холдинга «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). По двум контрактам 2008 и 2012 годов ВВС России заказали 124 машины этого типа. В данный момент их ориентировочное число в войсках приближается к 60 единицам.