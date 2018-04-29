Основатель Telegram призвал жителей Москвы выйти на митинг за свободу интернета в России

По мнению Павла Дурова, в нынешней ситуации активное участие пользователей "может поменять ход истории", поскольку будущее российского интернета находится в их руках.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал жителей Москвы выйти в понедельник, 30 апреля, на митинг за свободу интернета.

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Как передает Deutsche Welle, сегодня в своем сообщении в социальной сети "ВКонтакте" Дуров назвал планируемое мероприятие "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию".

По мнению создателя мессенджера, в нынешней ситуации активное участие пользователей "может поменять ход истории", поскольку будущее российского интернета находится в их руках. При этом, считает он, в случае бездействия пользователей страна может лишиться других популярных онлайн-сервисов помимо Telegram.

Согласованный с властями митинг против блокировки мессенджера, организатором которого является "Либертарианская партия России", пройдет на проспекте Сахарова. По словам организаторов, в понедельник подобная акция состоится и в другом российском городе - Калининграде.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Таганский районный суд г Москвы принял решение о блокировке мессенджера на территории РФ за отказ Telegram предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписок пользователей.

Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке.

В борьбе против мессенджера ведомство ограничило доступ к 18 миллионам сторонних сайтов (IP-адресов). В числе заблокированных оказались сервисы таких крупных международных компаний как Google, Amazon, Microsoft, мессенджер Viber и многие другие. Между тем, Telegram по-прежнему продолжает работать в России.