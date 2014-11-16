В Румынии сегодня пройдет второй тур президентских выборов

В Румынии в воскресенье, 16 ноября, пройдет второй тур президентских выборов, сообщает ТАСС.

Соперниками в этом туре выступают премьер-министр страны, лидер Социал-демократической партии Виктор Понта и мэр города Сибиу Клаус Йоханнис, которого выдвинул альянс Национал-либеральной и Демократическо-либеральной партий.

В состоявшемся две недели назад первом туре победил Понта, набравший 40,44% голосов. Йоханнис с 30,37% занял второе место.

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