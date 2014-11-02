Сегодня в Румынии выбирают президента

Если победитель не определится по итогам голосования в воскресенье, второй тур пройдет 16 ноября, передает Русская служба Би-би-си.

Действующий президент Траян Бэсеску не имеет права баллотироваться на третий срок. Отношения между ним и Понта напряженные. Во время избирательной кампании Бэсеску заявил, что Понта - бывший шпион.

Читайте такжеРумыния поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и МолдовыНовоизбранному президенту придется решать большое количество насущных проблем, включая экономическую рецессию и постоянно звучащие в адрес властей обвинения в коррупции и неэффективном управлении.

Напомним, на днях президент Румынии Траян Бэсеску, который покидает свой пост в декабре по истечении срока полномочий, заявил, что примет гражданство Молдавии.