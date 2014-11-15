Трех лидеров протестных акций в Гонконге не пустили в Пекин

Трех лидеров протестов в Гонконге не пустили на рейс до Пекина, где оппозиционеры надеялись встретиться с представителями китайской власти. В студенческой федерации Гонконга, представителями которой являются упомянутые лидеры, сообщили, что их разрешения на посещение материкового Китая отменены, передает Радио Свобода.

Читайте такжеОбама отрицает причастность США к протестам в Гонконге

Именно лидеры студенческих организаций возглавляют массовый протест, который продолжается в Гонконге уже шестую неделю подряд. Митингующие требуют более широких полномочий для своего административного района, в частности - права утверждать собственных кандидатов на выборах главного министра Гонконга, запланированных на 2017 год. Сейчас эти кандидатуры назначает центральная власть в Пекине.