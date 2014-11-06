В Гонконге возобновились стычки демонстрантов с полицией

Несколько десятков человек вышли на улицы Гонконга, надев маски Гая Фокса - традиционный международный символ протестного движения, передает Русская служба Би-би-си.

Акции протеста в Гонконге начались в связи с тем, что власти в Пекине отказались вносить изменения в законодательство ради сохранения контроля за отбором кандидатов на выборах главы администрации Гонконга в 2017 году.

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