В Гонконге возобновились стычки демонстрантов с полицией
10:32, 06 ноября 2014Мир
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Новые протестные акции прошли в Гонконге в ночь на четверг. По информации местных СМИ, по меньшей мере три человека были задержаны полицией.
REUTERS
Несколько десятков человек вышли на улицы Гонконга, надев маски Гая Фокса - традиционный международный символ протестного движения, передает Русская служба Би-би-си.
Акции протеста в Гонконге начались в связи с тем, что власти в Пекине отказались вносить изменения в законодательство ради сохранения контроля за отбором кандидатов на выборах главы администрации Гонконга в 2017 году.
Читайте такжеАктивисты Гонконга возмущены заявлением властей о якобы "внешнем" организаторе протестовОчередная протестная акция началась около полуночи в районе Монгкок. Демонстранты вступили в схватку с полицейскими, которые пытались оттеснить их.
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