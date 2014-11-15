Журналисты предложили Путину извиниться перед всей Австралией

В день начала саммита "Большой двадцатки" в австралийском городе Брисбен местная газета The Courier Mail решила "затроллить" президента РоссииВладимира Путина за катастрофу малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля этого года, пишет ТСН.ua. Тогда в катастрофе погибли 298 человек, среди которых были и австралийцы.

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На первой полосе газеты размещен медведь в шапке-ушанке и с советской медалью-звездой на груди. Его "боксирует" кенгуру. В подвале страницы - фото самого Путина и премьер-министра Австралии Тони Эббота.

А вот внутри газеты призыву к президенту России отвели целую страницу. Крупными буквами на английском языке там написано: "Дорогой мистер Путин, мы благодарны вам за то, что приехали на G20 (саммит "Большой двадцатки") в Брисбен. Но к тому времени, когда саммит закончится, есть только одно слово, которое граждане Австралии хотят услышать от вас: "Sorry!". А ниже эта же фраза на русском: "Простите меня!".

Напомним, Путин прибыл в Брисбен с опозданием, а с собой привез самый большой штат сопровождающих и охраны. Тем временем украинцы устроили ему "теплый" прием и требовали убираться из Австралии.