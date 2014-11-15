Украинцы Австралии "попросили" Путина с саммита G20: "Садись на свой велосипед и гони домой!" (фото, видео)

Украинцы, проживающие в Австралии, провели митинг против визита президента России Владимира Путина на саммит ”Большой двадцатки”, который 15-16 ноября проходит в австралийском Брисбейне.

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Об этом свидетельствуют фото- и видеоматериалы, которые сегодня представители украинской диаспоры в Австралии выложили на свою страницу в социальной сети Facebook в группе под названием ”Австралийская федерация украинских организаций” после проведенного митинга.

Во время митинга президент федерации украинцев Австралии Стефан Романив отметил, что Путину не рады в Австралии.

”Садись на свой велосипед! Садись на свой велосипед и гони домой!”, - сказал во время выступления Романив.

”Ты не являешься частью международного сообщества”, - добавил он.

Присутствующие на митинге были в вышиванках или с накинутыми на плечи украинскими флагами.

Также протестующие держали в руках плакаты ”Путин, убирайся вон из Украины!”, ”Путин, прекрати убивать украинцев!”, ”Российские войска - убирайтесь вон из Украины!”, ”Остановите кремлевского агрессора. Адольф Путин - оставь Крым”, ”Не позволяйте Путлеру захватывать Украину”, ”Руки прочь от Украины. Путин - не живи в прошлом с братьями по КГБ, Лениным и Сталиным” и другие.