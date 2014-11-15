ЕК: Для уменьшения газовой зависимости ЕС от России необходимо развивать диверсификацию газовых поставок



Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шевчович.

В частности, еврокомиссара спросили о его личном мнении относительно будущего в поставках российского газа в страны ЕС.

”Газ будет оставаться важной частью энергетического баланса Европейского Союза на долгие годы, а также ЕС и Россия имеют давние отношения в энергетической отрасли”, - сказал Шевчович.

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По его словам, в то время как в ЕС принимают меры, чтобы построить устойчивый Энергетический союз (Energy Union) с учетом климатической политики, одновременно необходимо смотреть на все аспекты европейской энергетической безопасности и задач относительно нее, предусмотренных к 2030 году.

”Это также означает, что некоторым странам-членам придется диверсифицировать свои поставки для того, чтобы не зависеть от одного или основного поставщика”, - добавил Шевчович.

В этой связи он привел пример Литвы, которая построила собственный LNG-терминал, будет способствовать балтийским странам в обретении независимости в энергетических вопросах от России.