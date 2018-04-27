Лидеры КНДР и Южной Кореи провели историческую встречу на границе (фоторепортаж, видео)

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, ступившим на землю Южной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Об этом сообщает CNN.

Лидеры двух стран встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Они пожали друг другу руки и сказали приветственные речи. Оба лидера при этом постоянно улыбались, демонстрировали гостеприимство и шутили.

Затем они пересекли проложенную по земле бетонную пограничную линию, разделяющую две страны со времен войны 50-х годов и прошли вдоль роты почетного караула.

Затем они направились для переговоров в здание "Дом мира". Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, ступившим на землю Южной Кореи.

Как сообщал УНИАН, в демилитаризованной зоне началась историческая встреча лидеров Северной и Южной Корей. В официальном сообщении КНДР говорилось, что Ким Чен Ын готов обсудить с южнокорейским президентом все вопросы, которые касаются улучшения отношений между странами, достижения мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове.