В демилитаризованной зоне началась историческая встреча лидеров Северной и Южной Корей
04:20, 27 апреля 2018Мир
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После переговоров лидеры двух стран планируют вместе посадить дерево.
Иллюстрация / REUTERS
В демилитаризованной зоне на 38-й параллели началась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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Как сообщает Yonhap, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обменялись рукопожатиями и вошли в здание "Дом мира". После встречи лидеры двух Корей примут участие в церемонии посадки дерева на демаркационной линии между двумя государствами. Эта линия была установлена по результатам перемирия в 1953 году.
В официальном сообщении КНДР говорилось, что Ким Чен Ын готов обсудить с южнокорейским президентом все вопросы, которые касаются улучшения отношений между странами, достижения мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове.
Как сообщал УНИАН, ранее Белый дом показал фото тайной встречи нового госсекретаря США с Ким Чен Ыном.
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