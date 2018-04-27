В демилитаризованной зоне началась историческая встреча лидеров Северной и Южной Корей

После переговоров лидеры двух стран планируют вместе посадить дерево.

В демилитаризованной зоне на 38-й параллели началась встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Как сообщает Yonhap, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обменялись рукопожатиями и вошли в здание "Дом мира". После встречи лидеры двух Корей примут участие в церемонии посадки дерева на демаркационной линии между двумя государствами. Эта линия была установлена по результатам перемирия в 1953 году.

В официальном сообщении КНДР говорилось, что Ким Чен Ын готов обсудить с южнокорейским президентом все вопросы, которые касаются улучшения отношений между странами, достижения мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове.

Как сообщал УНИАН, ранее Белый дом показал фото тайной встречи нового госсекретаря США с Ким Чен Ыном.