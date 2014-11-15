Украинцы в Австралии обещают "горячий" прием Путину на саммите G-20
00:39, 15 ноября 2014Мир
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Перед началом саммита G-20 украинцы, проживающие в Австралии, планируют встретить президента России Владимира Путина акцией протеста
REUTERS
Об этом сообщает Союз украинских организаций Австралии, сообщает портал украинской диаспоры VIDIA.
"Организаторы просят местных активистов распространять информацию об акции в интернете и в виде печатных листовок, а также лично приехать в Брисбен для участия в протесте", - сказано в сообщении.
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Как известно, двухдневный саммит G20 в австралийском городе Брисбен начнется уже 15 ноября. Путин таки поедет на саммит G20, но ему обещают жесткий прием представители властей Австралии.
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