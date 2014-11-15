Украинцы в Австралии обещают "горячий" прием Путину на саммите G-20

Об этом сообщает Союз украинских организаций Австралии, сообщает портал украинской диаспоры VIDIA.

"Организаторы просят местных активистов распространять информацию об акции в интернете и в виде печатных листовок, а также лично приехать в Брисбен для участия в протесте", - сказано в сообщении.

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Как известно, двухдневный саммит G20 в австралийском городе Брисбен начнется уже 15 ноября. Путин таки поедет на саммит G20, но ему обещают жесткий прием представители властей Австралии.