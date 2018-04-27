Белый дом показал фото тайной встречи нового госсекретаря США с Ким Чен Ыном

02:21, 27 апреля 2018
Мир
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Майк Помпео и Ким Чен Ын / REUTERS

"Секретарь Помпео проделал великолепную работу, помогая президенту Трампу в реализации его усилий по денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

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Помпео совершил визит в КНДР еще в качестве номинанта на пост главы Госдепа, сенат утвердил его кандидатуру только 26 апреля. О поездке объявлено не было, она прошла в тайне.

Впервые о ней сообщила The Washington Post 17 апреля. После этого о визите Помпео официально заявил президент Дональд Трамп. "Встреча прошла очень гладко, сложились хорошие отношения. Сейчас прорабатываются детали саммита", - написал Трамп в Twitter.

Как сообщал УНИАН, Трамп и Ким Чен Ын, вероятно, проведут встречу в Швейцарии.

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Теги: #США и КНДР#Трамп и Ким Чен Ын#Майк Помпео