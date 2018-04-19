СМИ: Трамп и Ким Чен Ын, вероятно, проведут встречу в Швейцарии

10:25, 19 апреля 2018
Мир
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Ким Чен Ын и Дональд Трамп / REUTERS

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По данным телеканала NBC News, вчисле возможных мест встречи двух лидеров упоминались Пекин, Пхеньян и Улан-Батор. Однако, они все были отвергнуты по соображениям безопасности.

Источники утверждают, что официальные лица США выступают за более нейтральные места для встречи, желательно в Европе. При этом представители двух стран пока не приняли окончательное решение. 

При этом Трамп заявил, что покинет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если поймет, что она «не плодотворна».

«Если во время встречи я пойму, что она не плодотворна, я со всем уважением покину ее и мы продолжим делать то, что мы делаем или что бы то ни было», - сказал Трамп в заявлении, которое опубликовал Белый дом.

Он также подчеркнул, что США рассчитывают на успешную встречу.

Отметим, Ким Чен Ын окончил международную школу в Берне (Швейцария). В школе Ким Чен Ын учился вместе с братом Ким Чен Чхолем и сестрой Ким Ё Чжон, однако, по сообщениям южнокорейских СМИ, дети Ким Чен Ира помимо школы там практически не выходили из дома, чтобы не попасть под влияние капитализма.

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Теги: #Трамп#Швейцария#Ким Чен Ын