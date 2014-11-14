США обеспокоены участившимися маневрами российских ВВС

С таким заявлением выступила пресс-секретарь ведомства Джен Псаки, передает Deutsche Welle.

Она подчеркнула, что Вашингтон признает необходимость в военных учениях, однако обращает внимание на соблюдение международных норм и обеспечение безопасности воздушного сообщения.

"Даже несмотря на то, что до сих пор дело не доходило до прямого военного противостояния, сочетание более агрессивной российской позиции и готовности Запада проявить решительность повышает риск непреднамеренной эскалации и потери контроля над ситуацией", - заявила Псаки.

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Кроме того, она прокомментировала слова российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что ВВС РФ "вынуждены" выполнять тренировочные полеты в западной части Атлантического и восточной части Тихого океанов "в сложившейся ситуации".

По словам Псаки, США "не видят особых условий безопасности для подобной активности".