Россия могла готовить второй "Солсбери" в США: шпионы РФ готовились к нападению на русских эмигрантов - CNN

Сообщается, что среди высланных из США российских дипломатов были шпионы. По данным источников, нападения готовились на тех, кого в Кремле считали предателями или врагами.

Среди десятков российских дипломатов в США, которых в марте выслали из страны, были вероятные шпионы, которые отслеживали бежавших из РФ россиян и их семьи.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации США. По словам официальных лиц, по крайней мере в одном случае российские шпионы следили за участником программы ЦРУ, предоставляющей новые удостоверения личности для защиты переселившихся в США россиян.

В связи с этим у американской разведки возникли опасения, что Россия готовилась нацелиться на тех российских эмигрантов в Америке, которых Кремль рассматривает как врагов или предателей, говорят официальные лица из американских правоохранительных органов и разведслужб.

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Белый дом и ЦРУ отказались комментировать эту информацию. Посольство РФ в США не ответило на запрос о комментарии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу после серьезного отравления неизвестным веществом.

Организация по запрещению химического оружия пришла к выводу, что власти Великобритании правильно идентифицировали вещество, которым был отравлен российский экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Организация по запрещению химического оружия подтвердила российское происхождение "Новичка".