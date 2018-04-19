Британия в Совбезе ООН: Путин принимал участие в создании яда "Новичок"
На заседании Совета безопасности ООН постпред Великобритании при ООН Карен Пирс сообщила о последних обновлениях в расследовании отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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"Расследование ОЗХЗ подтвердило использование в Солсбери химического вещества "Новичок" военного назначения. Его наивысшая концентрация была установлена на дверной ручке дома Скрипалей", - сказала Пирс, передает 112 Украина.
Как и ранее британская лаборатория в Портон-Даун, в ОЗХЗ не смогли определить страну, в которой был создан "Новичок". Но постпред все равно заявила, что нет другого объяснения, кроме ответственности России за отравления Скрипалей.
"Только Россия имеет технические ресурсы и мотив для создания "Новичка". Она и раньше это делала, имеет возможность и сейчас. Даже президент Путин принимал участие в создании этого вещества", - сказала Пирс.
Также Пирс опровергла обвинения главы МИД России Лаврова, что Скрипалей отравили химическим веществом BZ времен вьетнамской войны.
Постпред Великобритании не могла разглашать много о здоровье Скрипалей, но тем не менее сообщила, что они находятся в разной степени сложности, но оба хорошо поддаются лечению.