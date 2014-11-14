СМИ: РФ угрожает Францию серьезными последствиями в случае срыва контракта по " "Мистралях"
15:46, 14 ноября 2014Мир
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РФ предупредила Францию о серьезных финансовых последствиях, если Париж до конца ноября, согласно договоренностям, не поставит первый боевой корабль типа "Мистраль".
REUTERS
"Мы готовимся к различным вариантам. Ждем до конца месяца, потом будем предъявлять серьезные претензии", - цитирует агентство РИА Новости неназванного российского чиновника.
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По его словам, сейчас эксперты анализируют возможные суммы убытков от невыполнения договора. "Эта сумма не будет тайной", - добавил собеседник.
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