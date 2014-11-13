Путин отказался от участия в Давосском форуме – СМИ

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает Лента.ру.

На этот раз вместо президента России в Давос может поехать премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В последний раз Владимир Путин посещал Давосский форум в 2009 году в качестве главы российского правительства. Тогда он выступал с речью, посвященной глобальному экономическому кризису. С тех пор, как отмечают источники, приглашения высылались ему ежегодно.

Читайте такжеКремль признал, что многие компании США отказались от участия в «русском Давосе»Как подчеркивается, организаторы Всемирного экономического форума не намерены отказываться от участия высокопоставленных российских представителей в очередной встрече в Давосе. Стратегическими партнерами форума останутся и два российских банка, подпавших под санкции,— ВТБ и Сбербанк. В качестве партнера (таких компаний 100) они ежегодно платят взнос в размере 600 тысяч швейцарских франков (622 тысячи долларов).

Приглашения поучаствовать в форуме представители стран, в отношении которых действуют санкции, получали и раньше.В 2014 году на форум в Давос приезжал президент Ирана Хасан Роухани.

Как заявил глава Henkel Каспар Рорстед, «лидеров из таких стран необходимо приглашать, так как важно сохранять диалог открытым».