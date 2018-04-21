Британская полиция определила подозреваемых в отравлении российского экс-шпиона Скрипаля - СМИ

В полиции прогнозируют, что расследование продлится еще много месяцев.

Полиция и спецслужбы определили основных подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Как сообщает The Telegraph, контртеррористическое подразделение британской полиции сейчас работает над построением уголовного дела против "заинтересованных лиц", которые, по их данным, после инцидента вернулись в Россию.

Читайте такжеОтравление Скрипаля: страны G7 призвали Россию срочно ответить на все вопросы

Как сообщает издание, ожидается, что расследование продлится еще много месяцев, но уже есть значительный прорыв в определении причастных к покушению на жизнь бывшего шпиона. Полиции удалось определить конкретные имена с помощью изучения полетных листов рейсов из и в Великобританию, а также исследования записей с камер видеонаблюдения в Солсбери.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

Ситуация вокруг отравления Скрипаля привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Ранее СМИ сообщали, что британские следователи проверяют причастность к отравлению гражданина России, который прилетел в Лондон в одном самолете с Юлией Скрипаль, а спустя несколько часов уже покинул Великобританию и вернулся в Россию.