Двое мойщиков окон застряли посередине небоскреба в Нью-Йорке (фото, видео)

Двое мойщиков окон чуть не сорвались с 68-го этажа Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, после того как платформа, на которой они работали, накренилась и застряла в опасном положении, говорится в сюжете ТСН.

Благодаря страховочным тросам мойщики не упали вниз, а продолжали висеть, пока пожарные их спасали. За операцией спасения в прямом эфире следила вся местная пресса, а рядовые нью-йоркцы и пожарные постили фото и видео в Twitter с места происшествия.

Команда спасателей разрезала стекло на 68-м этаже и затянула мойщиков внутрь.

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Администрация небоскреба заявила, что со строительной платформой, на которой работали мойщики окон, вероятно, произошла механическая поломка.

Напомним, в Нью-Йорке вместо разрушенных башен-близнецов открыли 100-этажный Всемирный торговый центр, который назвали Башней Свободы.