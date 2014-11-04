Спустя 13 лет после теракта в США открыли Всемирный торговый центр (фоторепортаж)

Сотрудники издательской фирмы Conde Nast начинают переезд в 104-этажное здание центра, передает Русская служба Би-би-си.

Строительство небоскреба стоимостью 3,8 млрд долларов заняло восемь лет. В настоящее время он является самым высоким зданием в США.

60% его площади сдается, и государственные службы уже заключили договора на аренду большей его части.

Читайте такжеВ США вспоминают жертв теракта 11 сентября (фоторепортаж)"Пейзаж Нью-Йорка восстановлен", - заявил Патрик Фой, исполнительный директор портовой администрации города, являющейся землевладельцем участка, на котором построен центр.

Небоскреб высотой 541 метр занимает центральную часть территории, на которой расположен мемориал на месте разрушенного центра и музей, открывшийся в этом году.