Демонстранты нанесли ущерб Варшаве на 30 тысяч долларов

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба городских властей, отвечая на запрос агентства.

"Общая сумма потерь городской инфраструктуры во время "Марша независимости", которая определена городскими службами составляет около 90 тысяч злотых (1 долл. = 3,4 злотых)", - отмечено в сообщении.

Больше половины этих средств составляет восстановления инфраструктуры и стоимость уборки. Убытки зафиксировала тоже городская канализационная служба и служба городского транспорта.

Коммунальщики вывезли с места столкновений хулиганов с правоохранителями, самая большая из которых имела место возле построенного к Евро-2012 Национального стадиона, 10 тонн мусора.

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Пресс-служба отметила, что город может добиваться компенсации нанесенного ущерба от тех хулиганов, в деле которых полиция найдет доказательства их участия в уничтожении городской инфраструктуры.

Ранее сегодня президент Польши назвал "катастрофой" вчерашние драки в Варшаве, которые имели место во время прохождения "Марша независимости", организованного патриотически-националистическими организациями. Полиция сообщала о задержании почти 300 хулиганов и более 50 раненых правоохранителей.

Участники беспорядков вырывали брусчатку, дорожные знаки, уничтожали остановки городского транспорта, бросали в полицейских камни, петарды, файеры и "коктейли молотова". Полиция в ответ применила водомет, слезоточивый газ и гладкоствольное оружие.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году 11 ноября - день независимости Польши - во время беспорядков в Варшаве сожгли будку охранника возле одной из калиток российского посольства в польской столице. Польские власти осудили этот инцидент и компенсировала дипредставництву причиненные убытки, которые оценили на то время в около 10 тысяч долларов.