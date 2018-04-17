В ходе протестов в Ереване задержали несколько десятков человек

В центре столицы Армении полиция задержала 29 протестующих.

Полиция Армении во время протестов в Ереване задержала 29 граждан по подозрению в совершении административных нарушений.

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Об этом сообщает NEWS.am со ссылкой на пресс-службу полиции. Ранее полиция выступила с заявлением о том, что приняла решение прекратить митинг, который нарушает общественный порядок.

Сегодня в Ереване демонстранты вновь перекрывают центральные улицы.

Как сообщал УНИАН, накануне в Ереване проходили массовые акциипротеста против выдвижения кандидатуры бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на должность премьер-министра.

Во второй половине дня произошла стычка, в результате которой пострадали более 40 человек, в основном люди поранились о колючую проволоку или пострадали в давке. Есть также пострадавшие от спецсредств, которые применила полиция.