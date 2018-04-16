Шумовые гранаты и слезоточивый газ: в центре Еревана происходят столкновения протестующих с полицией (фото, видео)

Протесты в центре Еревана переросли в столкновения, когда митингующие попытались прорвать полицейский кордон.

Несколько тысяч участников акции протеста на проспекте Баграмяна в столице Армении Ереване попытались прорваться через полицейский кордон, чтобы попасть к зданию парламента, где завтра должно пройти голосование о назначении экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

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Людей к протестам призвал оппозиционный депутат и журналист Никол Пашинян. "Я и мои коллеги-депутаты хотим идти на работу, а остальные люди пойдут со мной", - заявил Пашинян, однако охраняющие парламент сотрудники полиции отказались пропустить депутата, назвав его слова провокацией, передают армянские СМИ. После этого митингующие попытались силой прорвать кордон, после чего и начались столкновения. Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Сообщается о нескольких раненых среди протестующих, лидер протеста Никол Пашинян находится в больнице (на его лице были заметны следы крови), но обещает вернуться к протесту.

В ходе столкновений травмированы трое полицейских, они госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, в настоящее время его оперируют врачи.

Также сообщается, что полицейские исполнили гимн Армении в ответ на призыв протестующих присоединиться к акции протеста на проспекте Баграмяна.

Кроме того, по некоторым данным, протестами охвачен еще один город Армении - Ванадзор.

Сегодня Республиканская партия Армении и партия "Дашнакцутюн" выдвинули Сержа Саргсяна, который в 2008-2018 годах был президентом страны, на пост премьер-министра. Это произошло через неделю после инаугурации нового президента Армена Саркисяна, которая ознаменовала завершение перехода Армении от президентской республики к парламентской. После инаугурации нового президента главой государства стал премьер-министр, которым до сегодняшнего дня был Карен Карапетян.