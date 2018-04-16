В Ереване после столкновений протестующих с полицией за медпомощью обратились 46 человек

Некоторые пациенты после получения помощи были выписаны, одному полицейскому потребовалась операция.

В столице Армении Ереване после столкновений между протестующими и полицией за медицинской помощью обратились 46 человек, шесть из них – полицейские.

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Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Республики Армения. Отмечается, что некоторые пациенты после получения помощи в медучреждениях были выписаны.

Гражданские лица в основном получили легкие травмы нижних конечностей. У полицейских, в то же время, диагностируют травмы, нанесенные тупыми и режущими предметами. Одного полицейского оперируют.

Сегодня Республиканская партия Армении и партия "Дашнакцутюн" выдвинули Сержа Саргсяна, который в 2008-2018 годах был президентом страны, на пост премьер-министра. Это произошло через неделю после инаугурации нового президента Армена Саркисяна, которая ознаменовала завершение перехода Армении от президентской республики к парламентской. После инаугурации нового президента главой государства стал премьер-министр, которым до сегодняшнего дня был Карен Карапетян.

Сторонники армянского оппозиционера Николы Пашиняна перекрыли сразу несколько улиц и проспектов в центре Еревана, чтобы не позволить депутатам войти в здание Национального собрания и выбрать экс-президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром 17 апреля.

Как сообщал УНИАН, позже в центре столицы Армении Ереване произошли столкновения протестующих с полицией. Протесты в центре Еревана переросли в столкновения, когда митингующие попытались прорвать полицейский кордон. Полицейские применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. Сообщалось о пострадавших с обеих сторон.