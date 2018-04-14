Пентагон заявил о неэффективности ПВО Сирии

Усилия Сирии по обороне были в основном неэффективны и очевидно повышали риск для собственного населения.

Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) не смогли перехватить ни одной ракеты или самолета США, Великобритании и Франции в ходе удара, совершенного сегодня этими странами по трем объектам в Сирии.

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Об этом заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи на брифинге. Всего, по оценкам Пентагона, Сирийская армия выпустила более 40 ракет класса земля-воздух, передает kommersant.ru.

«Большинство этих запусков произошло после того, как наш удар был закончен. Похоже, что режим запустил многие из этих ракет по баллистической траектории, то есть без нацеливания. Усилия Сирии по обороне были в основном неэффективны и очевидно повышали риск для собственного населения, исходя из такого неизбирательного ответа. Если вы запускаете железо в воздух без нацеливания, оно должно куда-нибудь упасть»,- сказал генерал-лейтенант Маккензи.

Всего по трем «четко определенным целям» было выпущено 105 ракет, рассказал он. Из них - по исследовательскому центру в окрестностях Дамаска было выпущено 76 ракет, 22 - по объекту, который союзники считают складом химического оружия, и еще 5 - по бункеру, в котором хранилось химоружие.

Пентагон не располагает данными о работе российских систем ПВО в ходе удара США, Великобритании и Франции, отметил представитель Объединенного комитета начальников штабов.

Как сообщал УНИАН, после сообщений о химической атаке в Думе президент США Дональд Трамп в ночь на 14 апреля объявил о решении нанести удар по Сирии. По предварительным данным, в результате удара три человека пострадали, погибших нет. НАТО поддержало решение коалиции, в которую также вошли Великобритания и Франция.