Виноват Асад: Франция опубликовала отчет о химической атаке в Сирии

Во Франции отмечают, что имеют достаточно информации, чтобы доказать причастность режима Асада к химической атаке в Думе.

Франция обнародовала доклад о вероятном применении химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел Франции. Отмечается, что документ основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных данных, полученных французскими службами.

"Несколько смертоносных химических атак произошли в городе Дума в конце дня субботы, 7 апреля 2018 года, и мы оцениваем с высокой степенью уверенности, что они были выполнены сирийским режимом", - говорится в документе.

Читайте такжеТрамп заявил о готовности продолжать отвечать на химические атаки режима Асада

Во Франции отмечают, что имеют достаточно информации, чтобы доказать причастность режима Асада к химической атаке в Думе.

"В целом десятки людей, по меньшей мере 40 человек, согласно нескольким источникам, могли погибнуть от поражения химическим веществом. Сведения, предоставленные Францией и ее союзниками, образуют достаточный массив доказательств, чтобы определить вину сирийского режима в химических атаках 7 апреля", - утверждается в докладе.

По данным французской разведки, сирийские военные намеренно использовали в Думе химическое оружие, содержащее хлор.

"Атака 7 апреля 2018 года произошла в рамках более масштабного военного наступления режима в регионе Восточной Гуты. Начатый в феврале 2018 года, это наступление позволило Дамаску восстановить контроль над всем анклавом", - отмечается в документе.

Французские службы также заявили, что не имеют никакой информации в поддержку теории, согласно которой вооруженные группы в Гуте хотели бы приобрести или имели химическое оружие.

Читайте такжеЛавров назвал химатаку в Сирии "постановкой спецслужб русофобского государства"

Как сообщал УНИАН, про химическую атаку 7 апреля, в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной. Российские эксперты подтвердили, что следы химической атаки в Думе не найдены.

Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым предоставляют поддержку российские силы. Во время переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе как местные силы безопасности. Однако в пятницу, 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город началось масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в причастности к химической атаке в Сирии и пригрозил нанести ракетный удар.

Ночью 14 апреля Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по объектам, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада. Участие в ракетной атаке приняли Франция и Великобритания.