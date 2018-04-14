В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химоружия

Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Белый дом в обосновании удара США и союзников по Сирии 14 апреля обвинил в применении химоружия Россию, напомнив также об инциденте с отравлением Скрипалей в Солсбери.

Об этом говорится в в сообщении Белого дома, посвященном объяснению причин принятия решения об ударе.

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"Россия не только помогла режиму Асада уйти от ответственности за применение химического оружия, но 4 марта 2018 года Россия применила нервно-паралитическое вещество, пытаясь совершить убийство в Великобритании", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе.

Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.