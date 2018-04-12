"Скрипаль воскресе": болгарский журналист нестандартно обратился к спикеру МИД России (видео)

Мария Захарова назвала это "неуместным".

Болгарский журналист нестандартно поприветствовал официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

Видео опубликовано на странице телеканала «Дождь» в Facebook.

Во время брифинга в российском МИД, перед тем, как задать вопрос, журналист сказал: "Скрипаль воскресе".

В ответ на эту реплику Захарова сказала: "Это неуместно".

Напомним, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. В ответ в РФ приняли аналогичные меры и выслали такое же количество дипломатов из этих стран.

Сегодня стало известно, что ОЗХО подтвердила выводы Великобритании по применению токсичного химического вещества «Новичок» в Солсбери.