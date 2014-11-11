Премьер Австралии предложил Путину извиниться за сбитый Boeing

В этом контексте Тони Эбботт вспомнил другую авиакатастрофу, когда в 1988 году США случайно сбили иранский гражданский самолет, сообщает DW.DE со ссылкой на агентство dpa.

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"Премьер-министр отметил, что когда США случайно сбили гражданский самолет, они должным образом извинились и выплатили соответствующую компенсацию", - сообщила пресс-секретарь Тони Эбботта. "Он посоветовал президенту Путину последовать этому примеру", - добавила она.

Ранее Тони Эбботт обещал на саммите G20 жестко поговорить с Владимиром Путиным по поводу катастрофы малазийского самолета, в которой в том числе погибли 27 граждан Австралии.

Россия отвергает обвинения на счет сбитого самолета и подчеркивает, что сепаратисты не получали русской военной помощи.