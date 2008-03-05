Медведев может стать самым низким политическим лидером в мире

Новый президент России Дмитрий Медведев может претендовать на звание самого низкого политического лидера в мире. Как пишет газета The Guardian, до избрания Медведева этот «титул» прочно удерживал руководитель КНДР Ким Чен Ир при росте 162 см. К нему приближался президент Франции Николя Саркози при росте 168 см. Однако избрание Медведева поставило под сомнение лидерство руководителей этих стран.

Как пишет газета, несмотря на то, что Медведев на всех плакатах показан стоящим плечом к плечу с Путиным, его рост значительно ниже, поэтому журналисты стараются снимать его снизу. В любом случае, по мнению газеты, необходимы новые измерения.

Газета.ру