Возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба
Полиция Калифорнии сообщила о стрельбе возле штаб-квартиры компании YouTube.
На месте происшествия находится скорая помощь, а полиция просит местных жителей не приближаться к месту стрельбы, пишет BBC.
Компания Google, которой принадлежит видеохостинг, заявила, что выясняет обстоятельства инцидента.
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О стрельбе в здании штаб-квартиры сообщили также сотрудники YouTube. По словам некоторых из них, в здании находится стрелок, но эта информация пока не подтверждена.
Также, по неподтвержденным данным местных СМИ, стрелком в штаб-квартире YouTube была женщина.
"Стрелок в штаб-квартире YouTube. Слышал выстрелы и видел бегущих людей в офисе. Забаррикадировался в одной из комнат вместе с коллегами", - написал сотрудник компании Вадим Лаврусик на странице в Twitter.
Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.— Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018
Через 15 минут он добавил, что его эвакуировали, и он находится в безопасности на улице.
По словам другого сотрудника компании Тодда Шермана, Покидая здание, он заметил кровь на полу и на ступенях лестницы.
"В каждом встречном я видел стрелка. Потом кто-то сказал мне, что стрелявший выбежал через заднюю дверь и застрелился", – добавил Шерман.
We headed towards the exit and then saw more people and someone said that there was a person with a gun. Shit.— Todd Sherman (@tdd) April 3, 2018
По информации телеканала CBS, который ссылается на данные переговоров полицейских, в результате инцидента есть пострадавшие, которые отправлены в больницу.
Компания Google, которая владеет YouTube, написала в Twitter, что сотрудничает с властями в расследовании инцидента, и пообещала предоставить более подробную информацию позже.
Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available.— Google Communications (@Google_Comms) April 3, 2018