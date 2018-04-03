Возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба

О стрельбе в здании штаб-квартиры сообщили также сотрудники YouTube.

Полиция Калифорнии сообщила о стрельбе возле штаб-квартиры компании YouTube.

На месте происшествия находится скорая помощь, а полиция просит местных жителей не приближаться к месту стрельбы, пишет BBC.

Компания Google, которой принадлежит видеохостинг, заявила, что выясняет обстоятельства инцидента.

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О стрельбе в здании штаб-квартиры сообщили также сотрудники YouTube. По словам некоторых из них, в здании находится стрелок, но эта информация пока не подтверждена.

Также, по неподтвержденным данным местных СМИ, стрелком в штаб-квартире YouTube была женщина.

"Стрелок в штаб-квартире YouTube. Слышал выстрелы и видел бегущих людей в офисе. Забаррикадировался в одной из комнат вместе с коллегами", - написал сотрудник компании Вадим Лаврусик на странице в Twitter.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

Через 15 минут он добавил, что его эвакуировали, и он находится в безопасности на улице.

По словам другого сотрудника компании Тодда Шермана, Покидая здание, он заметил кровь на полу и на ступенях лестницы.

"В каждом встречном я видел стрелка. Потом кто-то сказал мне, что стрелявший выбежал через заднюю дверь и застрелился", – добавил Шерман.

We headed towards the exit and then saw more people and someone said that there was a person with a gun. Shit. — Todd Sherman (@tdd) April 3, 2018

По информации телеканала CBS, который ссылается на данные переговоров полицейских, в результате инцидента есть пострадавшие, которые отправлены в больницу.

Компания Google, которая владеет YouTube, написала в Twitter, что сотрудничает с властями в расследовании инцидента, и пообещала предоставить более подробную информацию позже.