Путин получил удостоверение президента и похвастался, что победил на самых "чистых и прозрачных" в истории России выборах

Выборы президента РФ состоялись 18 марта - в день годовщины аннексии Крыма.

Владимир Путин получил удостоверение президента РФ и объявил, что победил на самых чистых в истории России выборах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, удостоверение президента РФ Путину вручила глава ЦИК России Элла Памфилова.

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«Хотела Вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой и вручить удостоверение», - сказала она.

В свою очередь Путин поблагодарил Памфилову за работу ходе избирательной кампании.

«По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. В этом, безусловно, и Ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации», - сказал Путин.

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Памфилова добавила, что у Путина «очень высокий уровень доверия»: согласно проведенным уже после выборов опросам – до 88%.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины аннексии Крыма, в России прошли выборы президента.

23 марта Центризбирком РФ признал выборы состоявшимися, сообщив, что действующий президент Владимир Путин победил с результатом 76,69%.

Избранный президент РФ вступает в должность по истечении шести лет со дня предыдущего вступления в должность главы государства. В 2012 году инаугурация Путина состоялась 7 мая.