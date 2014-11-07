В Германии отмечают юбилей падения Берлинской стены

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая выросла в коммунистической Германской Демократической Республике, возглавит мероприятия памяти по теми согражданам, которые погибли, пытаясь сбежать из репрессивного государства.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Меркель, которой сейчас 60, заявила в недавнем интервью, что всегда будет помнить о падении Берлинской стены, поскольку ей самой "пришлось ждать 35 лет для этого чувства свободы".

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Празднование посетит и бывший советский лидер Михаил Горбачев, чья политика «перестройки» и «гласности» способствовала разрушению символического барьера между Востоком и Западом.

Празднование исторического события завершится грандиозным концертом 9 ноября в столице объединенной Германии Берлине.