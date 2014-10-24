Меркель: "Мы не видим возможности вести речь об отмене санкций"

Евросоюз пришел к выводу, что заключенные в Минске в сентябре договоренности между Украиной, Россией и проросийскими сепаратистами так и не выполнены, поэтому "мы не видим возможности вести речь об отмене санкций", - сказала Ангела Меркель в Брюсселе, где проходит саммит ЕС, передает DW.DE.

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По сведениям из дипломатических источников, участники саммита в Брюсселе решили не отменять санкции против России и одновременно призвали Москву уважать территориальную целостность Украины, а также взять на себя ответственность за выполнение минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Минске на встрече трехсторонней контактной группы был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе. 20 сентября в Минске по итогам встречи трехсторонней контактной группы был подписан меморандум из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий.