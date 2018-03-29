Россия решила "зеркально" закрыть генконсульство США в Петербурге

Лавров сообщил о "зеркальных" мерах, которые принимает Россия в ответ на высылку дипломатов.

Россия ответит на закрытие генконсульства в Сиэтле зеркально - закрытием американского димпломатического представительства в Санкт-Петербурге. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров после встречи со спецпредставителем Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Читайте такжеГрузия присоединилась к высылке российских дипломатов

"В эти минуты посол США в РФ Джон Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США. Среди них - высылка аналогичного количества дипломатов и отзыв согласия России на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге", - сказал Лавров, передает РБК.

О вероятном закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге 29 марта со ссылкой на источники в МИДе сообщила газета «Известия». Источник отметил, что рассматривались также варианты закрытия представительств в Екатеринбурге либо Владивостоке, однако «но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее». Особо собеседник газеты отметил, что последнее слово по этому вопросу останется за Владимиром Путиным.

26 марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства России в Сиэтле в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей. О высылке от одного до четырех российских дипломатов объявило и большинство европейских стран.