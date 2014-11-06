Путин в купальнике Бората стал героем ночи Гая Фокса в Британии

13:28, 06 ноября 2014
Мир
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Одним из героев карнавального шествия на день Гая Фокса (традиционный британский праздник) стал российский президент Владимир Путин.

Reuters

Российского президента прокатили на танке в образе известного киноперсонажа Бората на юге страны - в городке Льюис.

Также в соцсетях распространяются фотографии, где возили Путина с голым торсом, автоматом и обломками малайзийского Боинга.

@_truthtopower_

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