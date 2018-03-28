Неожиданный визит: Ким Чен Ын в Пекине озвучил условия ядерного разоружения (фото)

Глава КНДР подчеркнул, что на денуклеаризации настаивали бывшие главы Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время личной встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что КНДР проведет денуклеаризацию Корейского полуострова, если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа». «Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США позитивно воспримут наши усилия (по разоружению) и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира», - сказал Ким.

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Также глава КНДР подчеркнул, что на денуклеаризации настаивали бывшие главы Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в китайскую столицу прибыла делегация из Северной Кореи. По сообщениям СМИ, в Пекин приехал сам северокорейский лидер Ким Чен Ын, который, как считается, не совершал никаких заграничных поездок с 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить КНДР «как можно быстрее». Это приглашение передала Мун Чжэ Ину сестра главы Северной Кореи во время посещения Олимпиады в Пхёнчхане. Мун Чжэ Ин в ответ на это заявил, что для встречи должны быть созданы необходимые условия, в том числе - возобновление диалога между КНДР и США.

После этого президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая. Стороны готовы обсуждать прекращение ядерной и ракетной программы КНДР.