В центре Москвы прошла несанкционированная акция памяти по погибшим при пожаре в Кемерове (фоторепортаж)

На Пушкинской площади собралось несколько тысяч москвичей, которые собрались почтить память погибших.

В центре Москвы проходит несанкционированная акция памяти по погибшим при пожаре в торговом центре в городе Кемерово.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на Пушкинской площади собралось несколько тысяч москвичей. Они возлагают цветы, детские игрушки к памятнику Пушкина. Также зажигают свечи, у многих в руках белые воздушные шары.

Идея провести акцию в Москве возникла стихийно в соцсетях, она была запланирована на 19.00.

После того как стало известно, что на площадь планирует выйти много людей, мэрия Москвы объявила об акции памяти также в центре российской столицы на Манежной площади, причем на два часа раньше - на 17.00.

Собравшиеся на Пушкинской площади возмущены халатностью властей, которые допустили гибель 64 человек. Некоторые собравшиеся считают, что количество погибших скрывается и их больше, чем заявляют власти.

Акция проходит спокойно. На месте дежурят правоохранители, но они не требуют разойтись, несмотря на то, что акция не санкционирована. Рядом у площади стоит полицейский микроавтобус, оборудованный специальным техникой видеофиксации.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерове произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним данным, в результате пожара погибли как минимум 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка.