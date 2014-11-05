Студенты Мексики начинают национальную забастовку с требованием найти пропавших активистов

Учащиеся мексиканских университетов начинают 72-часовую общенациональную забастовку в поддержку 43 студентов, пропавших в штате Герреро более месяца назад, сообщает Русская служба BBC.

Одна из крупнейших протестных акций должна пройти в среду в столице страны Мехико.

Студенты, активно принимавшие участие в акциях протеста, пропали в конце сентября после столкновений с полицией в городе Игуала.

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По версии властей, их похитила полиция, позже передав главарям местных банд. Давшие показания полицейские утверждают, что нападение на студентов "заказал" мэр города, которому не нравилась их протестная активность.

Мэр Игуалы пытался скрыться от следствия, но во вторник был задержан в пригороде Мехико.