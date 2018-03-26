Турция заявила об успешном испытании баллистических ракет

Тестовые запуски ракет Gökdoğan и Bozdoğan были проведены с военного полигона в Синопе. Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.

Турция провела успешные испытания первых баллистических ракет собственной разработки.

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Как передает Anadolu, тестовые запуски ракет Gökdoğan и Bozdoğan были проведены с военного полигона в Синопе. Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.

Разработкой ракет занимаются специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности.

Gökdoğan - ракета малого и среднего радиуса действия, а ракеты Bozdoğan «способны поражать цели на больших расстояниях».